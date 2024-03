Des célébrités de la musique, du sport et du cinéma sont régulièrement accusées d’agressions sexuelles par des femmes. Plusieurs fois visé par une enquête pour viols, une nouvelle plainte vient d’être déposée contre l’acteur français, Gérard Depardieu.

Gérard Depardieu visé par une nouvelle enquête pour agression sexuelle

Décidément, l’acteur français, Gérard Depardieu n’a pas encore fini avec les ennuis judiciaires. Après avoir été mis en examen depuis décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, et une enquête ouverte après la plainte d’une ancienne assistante de tournage, qui l’accuse d’agression sexuelle en 2014, l’acteur âgé de 75 ans vient de nouveau être visé par une nouvelle agression sexuelle.

Il s’agit de la troisième annoncée ce mardi 5 mars par le parquet de Paris et qui a été ouverte après la plainte d’une décoratrice, qui accuse le comédien de l’avoir agressée sexuellement lors du tournage du film Les Volets verts de Jean Becker en 2021. Selon le récit de la victime, une mère de famille âgée de 53 ans, Gérard Depardieu l’aurait touchée sur la taille, les seins et les fesses et lui aurait tenu les propos suivants : « Je vais te planter mon gros parasol dans ta chatte ».

Par ailleurs, la décoratrice a décrit un « piège à loup » s’étant renfermé sur elle avec « une forme phénoménale ». L’intervention des gardes du corps de l’acteur a été nécessaire pour la sortir de ses griffes. La plaignante décrit une sidération sur le moment, qui l’a bloquée psychiquement et physiquement, qui l’a terrifiée. Toutefois, l’équipe de tournage a pris en considération les faits qui se sont déroulés devant eux, forçant le comédien à s’excuser, ce qu’il a fait par ces mots: « Je m’excuse, puisqu’il faut s’excuser… ». Mais par la suite, selon la plaignante, l’acteur l’aurait traitée régulièrement de « salope » tout au long du tournage.