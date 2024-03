Dans son discours d’ouverture des travaux de la 18è Conférence de l’UPCI, Adama Bictogo a réitéré son appel à un « cessez-le-feu immédiat » dans la bande de Gaza.

18ème Conférence UPCI : Adama Bictogo pour une résolution pacifique de la crise entre l’Israël et la Palestine

Le Président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire invite les différents acteurs impliqués dans la guerre entre l’Israël et la Palestine à « un cessez-le-feu immédiat et à l’ouverture d’un couloir humanitaire en vue de soulager les populations ».

En tant que Président de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (l’UPCI), le Chef du Parlement ivoirien, a réitéré l’appel des parlementaires du monde islamique à un « cessez-le-feu immédiat » dans la bande de Gaza. Selon le parlementaire, face à la situation dramatique dans cette zone de la planète, il urge de poser des actes humanitaires pour sauver ce qui peut encore l’être.

Le Parlement, par ma voix, voudrait s’inscrire dans cette vision de dialogue et de coexistence pacifique qui demeure la seule et unique voie possible au règlement définitif de ce conflit. Adama Bictogo

Le Président Bictogo déplore « l’enlisement de tous les efforts de règlement depuis plusieurs décennies ». Pour lui, « la solution à la guerre entre Israël et la Palestine réside dans la création de deux États vivant côte à côte dans un climat de paix ».

Le conflit armé entre Israël et la Palestine date de plusieurs années. Ces derniers mois, la tension a resurgi entre les deux Etats après l’attaque menée contre Israël par Hamas le 7 octobre dernier. Cette attaque a fait plus de 1400 morts et plus de 200 personnes kidnappées.