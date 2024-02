Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale ivoirienne, a rencontré le Premier ministre égyptien, Moustafa Kemal, lors d’une visite au Caire.

PUBLICITÉ

Coopération : Adama Bictogo en offensive diplomatique en Égypte

En visite au Caire, Adama Bictogo a eu un moment d’échanges avec le Premier ministre égyptien Moustafa Kemal Madbouli le mardi 20 février 2024.

La rencontre entre le président national de Côte d’Ivoire et le chef du gouvernement égyptien s’inscrivait dans le cadre d’échanges visant à resserrer des relations bilatérales fondées sur des intérêts diplomatiques, politiques, économiques et culturels.

Il faut noter que le chef de l’hémicycle ivoirien avait déjà été reçu vingt-quatre heures plus tôt par le président de la Chambre des Représentants, Dr. Hanafy Ali Gebaly, et le président du Sénat, Abdel-Wahab Abdel-Razek.

Au cours des discussions, Adama Bictogo et le Premier ministre égyptien se sont entretenus sur les principaux domaines de coopération de la relation bilatérale ivoiro-égyptienne, notamment les aspects politiques, économiques, énergétiques et environnementaux. Le président de l’Assemblée nationale a surtout souligné que face aux opportunités et aux défis d’une géopolitique mondiale en évolution rapide, un tel partenariat ne serait que bénéfique aux deux pays.

Par ailleurs, le député d’Agboville a également été reçu par Roger Maher, représentant Afrique du groupe Manufacturing Commercial Vehicles (MCV), créé en 1994. Le dirigeant de l’entreprise a exprimé au président de l’Assemblée nationale l’ambition de MCV de mettre en place une unité de fabrication locale d’autobus en Côte d’Ivoire.

Le séjour égyptien du président de l’Assemblée nationale s’est achevé mardi après-midi par la découverte de la Nouvelle Capitale administrative, située à une cinquantaine de kilomètres à l’est du Caire. La délégation conduite par Adama Bictogo était composée de plusieurs députés : Kacou Guikahué Maurice, vice-président de l’Assemblée nationale (PDCI-RDA), Oulaye Hubert, président du groupe parlementaire PPA-CI, Famoussa Coulibaly, conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale (RHDP), Merhy Samy, président du groupe d’Amitié Côte d’Ivoire-Égypte (RHDP), Fofana Salimata épouse Méité, membre du groupe parlementaire RHDP.