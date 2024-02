Le technicien allemand Thomas Tuchel va quitter le banc de touche du FC Bayern Munich. C’est l’annonce faite officiellement par Jan-Christian Dreesen, président du club, ce mercredi.

Thomas Tuchel quitte le FC Bayern Munich en fin de saison

Entre l’entraineur Allemand Thomas Tuchel et le FC Bayern Munich, c’est fini. Les deux parties ont, de commun accord, décidé de mettre fin à leur collaboration d’ici à la fin de la saison en cours. Après les mauvais résultats enchaînés par le club cette saison, les dirigeants ne veulent plus continuer avec l’ancien coach de Chelsea FC dont le contrat devrait initialement arriver à terme le 30 juin 2025. Ils pensent ne plus poursuivre avec le même staff technique la saison prochaine.

Mais bien avant la fin de cette saison en cours, le président espère que les reviennent à la normale afin que le FC Bayern Munich puisse remporter le match retour du 8è de finale de la Ligue des Champions face à la Lazio. Les Bavarois ont perdu 1- 0 au match aller en Italie. Les dirigeants du FC Bayern Munich comptent donc sur les supporters pour atteindre les quarts de finale dans une Allianz Arena pleine à craquer.