Ballon d’Or 2021: Thomas Tuchel a choisi ce talentueux jeune joueur

Thomas Tuchel veut voir cet impressionnant joueur remporter le titre de Ballon d’Or 2021. Le sélectionneur de Chelsea FC évoque une saison 2020-21 exceptionnelle de son poulain.

Ballon d’Or 2021: 30 joueurs d’exception susceptibles de remporter la récompense

L'entraîneur allemand des Blues a déjà exprimé son vote dans la liste des 30 joueurs potentiellement aptes à être désignés Ballon d’Or 2021.

Thomas Tuchel est persuadé que son choix a toutes ses chances après sa saison 2020-2021 exceptionnelle avec Chelsea. Jorginho, puisque c’est de lui qu’il s’agit, rêve de décrocher la récompense individuelle le 29 novembre prochain à Paris.

Après avoir gagné la Ligue des Champions avec Chelsea puis l'Euro avec l'Italie, Jorginho est devenu l'un des favoris pour remporter le Ballon d'Or 2021. Samedi, invité au festival du football à Trente, en Italie, Thomas Tuchel a tenu à rappeler à quel point son protégé mérite la récompense.

« Jorginho mérite de remporter le Ballon d’Or. C’est un joueur très intelligent et c’est un plaisir d’être son entraîneur. Il a une grande vision du football. Pour moi, les prix individuels n’ont pas une grande importance, c’est impossible de faire une vraie comparaison entre plusieurs joueurs qui ont des rôles différents. J’aimerais qu’un de mes joueurs le gagne car je saurais quel en sera l’effet. Jorginho est une bonne personne et un excellent joueur, mais en général ce n’est pas la chose la plus importante", a souligné le technicien allemand.

Le magazine France Football a dévoilé, vendredi 8 octobre, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2021. Lionel Messi, recordman de sacres, vise un 7e trophée. Mais Robert Lewandowski est un très sérieux prétendant, tout comme Karim Benzema. À moins que les triomphes de Jorginho et Gianluigi Donnarumma fassent la différence

Le magazine a aussi dévoilé les noms des joueurs et joueuses nommés pour le Ballon d'Or masculin, le Ballon d'Or féminin, le Trophée Kopa (Ballon d'Or réservé aux joueurs de moins de 20 ans) et le Trophée Yachine (meilleur gardien de l'année).