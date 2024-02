La Côte d’Ivoire a une fois brillé à l’édition 2024 du prix littéraire ‘’Voix d’Afriques’’, créé par RFI et les éditions JC Lattès en partenariat avec La Cité Internationale des arts de Paris. C’est le jeune écrivain de 22 ans, Nincemon Fallé, qui a été le grand lauréat.

Le jeune écrivain ivoirien, Nincemon Fallé, grand gagnant du prix littéraire ‘’Voix d’Afriques’’ 2024

Il a osé et il a cru à son talent de jeune écrivain, même s’il espérait pas être retenu. Poussé et encouragé par un devancier à lui et premier lauréat ivoirien du prix littéraire ‘’Voix d’Afriques’’, Nincemon Fallé devient ainsi le deuxième ivoirien a remporté la 4ème édition de ce concours littéraire créé par RFI et les éditions JC Lattès en partenariat avec La Cité Internationale des arts de Paris.

PUBLICITÉ

Âgé de 22 ans, le gagnant de l’édition 2024 qui écrit depuis l’adolescence, a remporté ce prix avec son premier roman intitulé ‘’Ces soleils ardents’’. Nincemon Fallé, perfectionniste, a préféré attendre que son manuscrit soit à la hauteur de ses ambitions. Il a même failli ne plus être retenu, parce que c’est dix minutes avant la fin du concours qu’il a envoyé son texte par internet à force de le corriger constamment.

Sa surprise fut grande, étonné et très heureux en même temps de recevoir un appel de l’éditrice Anne-Sophie Stefanini pour lui annoncer qu’il avait été élu parmi des centaines de participantes et participants. Le lauréat ivoirien qui graphiste indépendant à Yopougon au nord d’Abidjan, va recevoir son prix le 20 mars prochain, à l’occasion de la journée internationale de la langue française dans le monde, à Yaoundé à l’Institut français du Cameroun. Le jour même de la cérémonie de remise de prix paraîtra son roman aux éditions JC Lattès.

Cependant, il faut souligner que le prix littéraire ‘’Voix d’Afriques’’, un appel à manuscrits qui s’adresse à toutes celles et ceux de 18 à 30 ans qui écrivent en français sur le continent africain et souhaitent voir leur premier roman publié en France par les éditions JC Lattès, partenaires de RFI pour cette récompense littéraire qui encourage l’émergence des jeunes talents.