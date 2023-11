Côte d’Ivoire-Littérature : Le mariage forcé, le combat de Nania Koulibali

Nania Koulibali est une nouvelle écrivaine, qui a sorti en 2022 son premier roman intitulé "Naïma" au Salon International du Livre d’Abidjan (SILA). Elle a entamé une série de dédicaces depuis le mois de septembre dernier qui prendra fin en décembre prochain.

Nania Koulibali fait du mariage forcé son combat

Le cercle des écrivains de Côte d’Ivoire s’agrandit de plus en plus. Depuis l’année 2022, une jeune écrivaine du nom de Nania Koulibali a sorti au Salon International du Livre d’Abidjan (SILA), son tout premier roman intitulé ‘’Naïma’’. La trame du livre de l’auteure née dans la ville de Bocanda à moins d’une soixantaine de kilomètres de Dimbokro, écrit il y a une vingtaine d’années, traite d’un sujet toujours d’actualité qui est le mariage forcé.

Dans une interview accordée à des médias ivoiriens, Nania Koulibali indiquait que le mariage forcé n’est pas l’unique sujet abordé dans son roman ‘’Dans l’œuvre, j’ai abordé d’autres sujets comme la déscolarisation de la jeune fille et la polygamie. Ici Naïma est une jeune fille promise en mariage par son père sans son consentement. Plus tard, la jeune fille rencontre un autre homme et essaie de convaincre son père d’accepter son choix. Y arrivera-t-elle quand on sait que la parole donnée dans la culture africaine est sacrée ? Père et fille trouveront-ils un équilibre entre la tradition et le modernisme pour régler ce conflit ?’’, expliquait-elle.

Par ailleurs, la jeune auteure qui était également présente à l’édition 2023 du SILA, a entamé depuis le 30 septembre dernier et qui se poursuit jusqu’au 30 décembre prochain une série de dédicaces dans les librairies de France et les magasins FNAC Cap Nord et Cap Sud. En remerciant toutes les personnes qui l’ont soutenu et aussi les lecteurs qui achètent son roman, Nania Koulibali, invite néanmoins à venir nombreux, acheter et lire l’histoire de ‘’Naïma’’, le personnage principal, qui interpelle chacun.