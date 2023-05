Livre - ‘’Et si c’était à refaire?’’: Quand Hanny Tchelley relate ses "cris et pleurs"

Après Paris et le SILA 13, Hanny Tchelley a présenté son livre au cours d’un café littéraire le mercredi 17 mai 2023 à Seen hôtel au Plateau en présence de l’ex-Première dame, Simone Ehivet Gbagbo, marraine littéraire de la cérémonie.

Hanny Tchelley a présenté son livre ‘’Et si c’était à refaire?’’

L’actrice et réalisatrice de film, Hanny Tchelley, a présenté le mercredi 17 mai, son livre intitulé ‘’Et si c’était à refaire?’’. C’était lors d’une cérémonie de dédicace qui a eu lieu à Seen hôtel au Plateau en présence de l’ex-Première dame de Côte d’Ivoire, Simone Ehivet Gbagbo, et de plusieurs autres personnalités.

Il y avait beaucoup d’émotions à la dédicace du premier livre de l’actrice ivoirienne Hanny Tchelley. Cet ouvrage de la productrice de film, intitulé ‘’Et si c’était à refaire? Confidences sur un parcours de vie’’, a réuni un parterre de hautes personnalités dont Geneviève Bro Grébé, Charles Blé Goudé et l’ex-Première dame de Côte d’Ivoire, Simone Ehivet Gbagbo, qui en était la marraine littéraire.

Après la sortie du livre en France et en Côte d’Ivoire le vendredi 5 mai dernier, cette présentation est la suite logique d’une série de dédicaces, qui a débuté à Paris et à la 13ème édition du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA).

Ce café littéraire qui est à sa troisième édition, a été initié par Ange Félix N’Dakpri, président des éditeurs de Côte d’Ivoire, commissaire général du SILA et responsable de la maison d’édition GAD Edition.

‘’Et si c’était à refaire? Confidences sur un parcours de vie’’, est une œuvre-témoignage de 290 pages, retraçant en trois tableaux la vie d’Hanny Tchelley en Côte d’Ivoire lors de la crise post-électorale jusqu’à son départ d’exil en Belgique.

Ainsi, on retrouve le temps de départ, le temps de l'engagement et le temps de l’exil et du retour au pays. Dans le livre, elle a rendu hommage à l’ancien Président de la République, Laurent Gbagbo, à l’ex-Première dame, Simone Ehivet Gbagbo, à Charles Blé Goudé et bien sûr à sa génitrice décédée pendant qu’elle était en exil.

Elle dit avoir trouvé une sorte de thérapie en écrivant ce livre parce que cela lui a permise de ‘’se soigner’’.

Cependant, Simone Ehivet Gbagbo, très émue, n’a pas manqué d’adresser ses encouragements et ses félicitations à Hanny Tchelley, qui a su dévoiler réellement ce qui s’est passé pendant la crise post-électorale en Côte d’Ivoire.

‘’Je suis très heureuse d’avoir participé à cette cérémonie sur l’échange sur ton livre. Par cet ouvrage, on va vivre des événements qui vont nous permettre d’élever notre réflexion, notre intelligence. Ce livre est d’abord un journal parce que tu as noté chaque élément qui t’a marquée.

Ce livre nous a replongé dans un passé très récent de l’histoire de la Côte d’Ivoire. Cela m’a permise de recenser les cris et les pleurs d’Hanny Tchelley au moment où sa structure a été vandalisée’’, dit-elle.

Avant de continuer : ‘’Ce qui me réjouit, c’est que j’ai retrouvé une Hanny Tchelley qui a exprimé son chagrin, son amertume, ses aspirations et ses déceptions. Mais, elle n’est pas restée dans la rancune’’.