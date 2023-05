Côte d’Ivoire : Le cri de cœur de Sarah D. Koffi avec "Rania, le choix qui a détruit ma vie"

Le cercle des écrivains de Côte d’Ivoire s’est agrandi avec l’arrivée de Sarah D. koffi. Elle a présenté son œuvre intitulée "Rania, le choix qui a détruit ma vie" il y a quelques jours à la galerie Louisimone Guirandou à Cocody.

Les grossesses en milieu scolaire touchent généralement les jeunes filles qui ont entre 15 et 17 ans. L'Amérique latine et l’Afrique subsaharienne sont les zones les plus touchées par ce fléau. Des sensibilisations sont menées régulièrement auprès des jeunes filles pour leur faire comprendre les risques sur leur éducation.

Dans la perspective de la campagne de sensibilisation, l’écrivaine Sarah D. Koffi a sorti un livre intitulé "Rania, le choix qui a détruit ma vie", inspiré d’une histoire vraie. Pas pour l’auteure, mais pour le personnage de l'œuvre trop tôt disparue. C’est aussi une exhortation à la jeune fille qui, quelle que soit sa condition sociale, doit se battre pour réussir afin d’être une fierté pour elle-même et aussi pour sa famille.

Elle pourrait justement aider les adolescentes à éviter les pièges de la vie et mettre un point d’honneur sur leurs études au détriment des relations amoureuses susceptibles de les conduire à la déperdition et parfois à la mort. Par ailleurs, l’ouvrage "Rania, le choix qui a détruit ma vie", a été présenté récemment au cours d’une cérémonie de dédicace à la galerie Louisimone Guirandou à Cocody.

Au nombre des invités et amoureux du livre qui ont fait le déplacement massivement, il y avait le Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, époux de l’auteure Sarah D. Koffi.

Cependant, le livre qui comporte 19 chapitres dont l’écriture a commencé depuis avec son achèvement aujourd’hui, est pour l’écrivaine, une avancée dans la lutte aux côtés des jeunes filles livrées à certaines situations difficiles de la vie. Très bientôt, elle va sillonner les lycées et collèges de Côte d’Ivoire pour présenter l'œuvre.