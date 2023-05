Côte d’Ivoire/Litige foncier à Bingerville : Le chef du village de Brègbo clarifie les choses

Les villages Atchan de Brègbo et d’Akouai Agban sont en conflit au sujet d’un lotissement de N'Doupopoto dans la sous-préfecture de Bingerville. Après le communiqué du chef de village d’Akouai Agban, celui de Brègbo a réagi.

Bingerville: Les villages de Brègbo et d' Akouai Agban à couteaux tirés

Un litige foncier oppose actuellement les villages Atchan de Brègbo et d’Akouai Agban. Pour cause, le Chef du village d’Akouai Agban, Guy Placide Adobi Aké, a, le lundi 17 avril dernier, publié dans la presse un communiqué appelant les acquéreurs des terres litigieuses de N'Doupopoto dans la sous-préfecture de Bingerville, à une solution amiable en raison de ce que ceux-ci auraient acquis ces terres de personnes illégitimes.

Le village de Brègbo, par la voix du chef Félix Atcho Amany, le recuse. Il a organisé un point de presse pour donner sa part de vérité au communiqué tendancieux du Chef du village d’Akouai Agban pour ne pas tromper les personnes.

‘’En effet, il convient d’entrée de jeu de relever que le lotissement N’Doupopotto réalisé par le village de Akouai Agban est distinct du lotissement Brègbo Résidentiel initié par le village de Brègbo. Pourquoi donc le Chef du village d’Akouai Agban Bingerville dont le communiqué n'est censé ne concerner que les acquéreurs de lots du lotissement N’Doupopotto, fait état des lotissements Koffikro, Danhokro et Brègbo Résidentiel qui sont distincts du lotissement N’Doupopotto ? Pourquoi le Chef du village d’Akouai Agban mentionne que l’Arrêt du Conseil d’Etat n° 76 du 30 mars 2022 a annulé les lotissements de Danhokro, Koffikro et Bregbo Résidentiel au profit du village d’Akouai Agban propriétaires des parcelles. Alors que cela n’a jamais été dit dans cet arrêt ? En demandant aux acquéreurs de venir se faire enregistrer à Akouai Agban, le chef de Akouai Agban veut s’approprier de force et de manière malicieuse et détournée les parcelles des autres en passant par les acquéreurs puisque ceux-ci venant à lui, consacrent implicitement ses prétendus droits sur les parcelles des autres. En réalité, le Chef du village d’Akouai Agban Bingerville veut faire dire à l’Arrêt n°76 du Conseil d’Etat que le village d’Akouai Agban est le propriétaire des parcelles objet des lotissements Koffikro, Danhokro et Brègbo résidentiel.

Mais nulle part l’Arrêt du Conseil d’Etat ne le dit puisque le Conseil d’Etat n’a jamais été saisi d’une action en revendication de propriété mais plutôt en annulation d'arrêtés d'approbation. Nous serions bien curieux de demander au Chef du village d’Akouai Agban de nous montrer la partie de l’Arrêt n°76 du Conseil d’Etat qui lui donne la propriété des terres de Bregbo et des autres villages. La décision du Conseil d’Etat a fait état d’empiétement sur une zone de 32 ha 37 a 02 sur laquelle il y aurait un chevauchement entre Bregbo résidentiel et N’dou popoto Mais , le Conseil d’Etat n’a pas nié à la Communauté villageoise de Bregbo un quelconque droit de propriété sur la parcelle de 381 ha 66 a 80 ca. La propriété de cette parcelle de 32 ha 37 a 02 objet du chevauchement doit encore faire l’objet de clarification car il n’est pas certain qu’elle appartienne au village d’Akouai Agban.

Cependant, au regard de l’amalgame savamment orchestré et qui prétend que la parcelle issue du lotissement de Bregbo Résidentiel de 381 ha 66 a 80 ca a été transmise à Akouai Agban, sans qu’aucune preuve ne soit rapportée, il convient de demander aux acquéreurs de lots sur le lotissement ‘’Bregbo Résidentiel’’ de ne pas se faire inscrire à Akouai Agban parce que son lotissement qui a donné lieu à un Arrêté d’approbation signé le 31 Août 2015 n’a jamais été annulé. Cette parcelle de 381 ha 66 a 80 ca sur laquelle est réalisé le lotissement dit Bregbo Résidentiel est et demeure la propriété exclusive du village de BREGBO à l’exclusion de tout autre village a fortiori le village d’Akouai Agban Bingerville.

Que partant, toute personne ayant acquis sur celle-ci des droits est priée de ne point céder à l’intimidation ni aux menaces et à ne donner aucune suite à cette invite à aller se faire reconnaître par la Chefferie d’Akouai Agban’’, fait-il savoir.