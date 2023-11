RDC : le gouvernement prône l'amélioration de la chaîne de valeur

Le mercredi 01 novembre 2023, l'Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA) a procédé au lancement du « Projet de développement de la chaîne de valeur du manioc ». Un projet qui a été financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

La culture de manioc : un secteur d'avenir en gestation en RDC

En RDC, le gouvernement, dans sa vision envisage assurer la sécurité alimentaire. Ainsi, la culture du manioc a été ciblée comme l'un des secteurs de référence. Elle est donc important à la sécurité alimentaire à cause de sa résilience aux changements climatiques et aux sols moins fertiles.

En effet, le projet de la culture du manioc lancé, vise à améliorer le fonctionnement de la chaîne de valeur du manioc. Une amélioration qui s'observera à plusieurs niveaux : approvisionnement en produits de base, comme les semences, les techniques de production de racines, la valeur ajoutée, la transformation, les normes de qualité des produits, le marché et l’environnement commercial.

En outre, une approche intégrée sera adoptée selon les autorités pour palier aux insuffisances du rendement. Cette stratégie permettra de combiner les meilleures méthodes agricoles, comme l’utilisation de variétés améliorées de manioc à haut rendement, l’utilisation d’engrais et le désherbage régulier.

En revanche, nombreuses astuces telles que la plantation et la récolte ainsi que la mécanisation et l’industrialisation, seront aussi au rendez-vous. Ceci, pour créer de la richesse et produire des emplois à chaque niveau de la chaîne de valeur. À en croire le ministre de l'agriculture, le gouvernement vise à travers ce projet développer le secteur agro-industriel afin d'agrandir sa base économique pour un développement durable.