Officiel : Yaya Touré annonce son départ du Standard de Liège !

Quelques mois après son arrivée en Belgique, Yaya Touré vient d'annoncer ce vendredi 3 novembre, son départ du Standard de Liège.

Football: Yaya Touré annonce son départ du Standard de Liège !

Fin de l'aventure pour Yaya Touré en Belgique. L'ancien capitaine des Eléphants a annoncé ce vendredi son départ du club belge du Standard de Liège. Le jeune frère de Kolo Touré officiait comme entraîneur adjoint du club depuis sa nomination en provenance de Tottenham.

"Même s'il a été court, les souvenirs positifs de mon passage au Standard de Liège ne me quitteront jamais. J'ai désormais un lien particulier avec ce grand club. Les fans sont incroyables. Leur passion pour leur club est incroyable. Ils m'ont accueilli dans leur club et je leur en suis reconnaissant", a écrit l'ex-milieu de terrain de Manchester City.

"Je tiens à remercier Fergal Harkin et tout le personnel pour leur soutien et leur amitié. L'entraîneur Carl, son équipe d'entraîneurs et bien sûr les joueurs me manqueront. Ils feront tout ce qu’ils peuvent pour réussir cette saison. J'encourage les fans à continuer à leur apporter tout votre soutien positif", a-t-il poursuivi.

Selon plusieurs sources, le champion d'Afrique 2015 devrait s'engager au sein du staff d'une équipe nationale dans les prochains jours. Ce ne serait pas ni en Afrique ni en Europe, apprend-on.