CAN 2023 : Après Didier Drogba, Yaya Touré fait une promesse au COCAN

Yaya Touré s'est engagé en faveur de la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivorie. L'ancien capitaine des Elépéhants était la semaine dernière au cabinet du président du COCAN, François Amichia.

CAN 2023 : Yaya Touré se met à la disposition du COCAN

Nommé ambassadeur de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yaya Touré est résolument engagé à contribuer l'organisation de la Coupe d'Afrique 2023. Le mardi 12 septembre, l'ancien milieu de terrain des Eléphants s'est entretenu avec le président du COCAN, François Albert Amichia., à qui il a exprimé sa disponibilité à accompagner l'organisation de CAN 2023.

« Je suis venu dire ma disponibilité au Président du COCAN ». Ainsi Yaya Touré, capitaine des Eléphants victorieux de la CAN 2015, a-t-il résumé à l'issue de l'audience. Cette disponibilité, il compte la traduire en termes de motivation auprès des joueurs afin que les investissements faits pour l’organisation de la CAN soient récompensés.

« Tout ce qui a été fait en matière de stades, infrastructures et autres et est important. Mon rôle maintenant, c’est de parler à mes jeunes frères (les joueurs, Ndlr) pour qu’ils fassent l’effort de s’améliorer et faire plaisir aux Ivoiriens », a-t-il déclaré.

Après Didier Drogba le 30 août, Yaya Touré qui vit en Angleterre, est le deuxième ancien professionnel ivoirien qui s’engage auprès du COCAN pour faire de la 34è Coupe d’Afrique des Nations une réussite totale. Le président Alassane Ouattara avait déjà donné le ton. "La Côte d'Ivoire est prête pour la CAN 2023", avait-il lancé.