Démission collective au sein du parti Union Progressiste, le Renouveau (UP-R). Ils sont au total 168 militants à claquer la porte de ce Parti de la mouvance présidentielle, à Porto-Novo.

Bénin : démission collective de 168 militants de l’UP-R

Désormais ex-militants de l’UP-R, ils ont tourné dos à leur famille politique. Sur la liste des démissionnaires parvenue à Afrique Sur 7, on note 168 personnes. Selon les démissionnaires, ils partent pour rester en harmonie avec l’orientation de leurs leaders Marcel Bidouzo et Romaric Soton, qui sont partis un peu plus tôt.

Selon les informations recueillies, les responsables du Parti n’ont pas accepté la lettre de démission. « On leur a opposé une fin de non-recevoir », a confié une source. Mais ce refus ne change rien quant à leur volonté de quitter cette formation politique, dans laquelle ils ne se retrouvent plus.

Pour l’instant, la nouvelle destination des démissionnaires n’est pas connue. Ils comptent quand même se repositionner pour prendre activement part aux élections générales qui s’annoncent.