L’international argentin Angel Di Maria est victime de menaces de mort de la part de narcotrafiquants. L’ancien joueur du PSG était en regroupement avec la sélection nationale de l’Argentine.

Argentine : Angel Di Maria en danger de mort ?

Le message des narcotrafiquants en l’endroit de l’ancienne star du PSG, a été diffusé par-dessus l’entrée du quartier fermé de Funes, à la périphérie de Rosario, a indiqué à l’AFP un porte-parole du ministère public. « Dis à ton fils Ángel de ne plus revenir à Rosario, sinon nous le ruinerions en tuant un membre de sa famille. Même Pullaro (NDLR : le gouverneur de la province, Maximiliano Pullaro) ne vous sauvera pas. Nous ne jetons pas les morceaux de papier. On jette du plomb et des morts », ont menacé les narcotrafiquants dans leur message.

Rosario Central, le club qui a vu Angel Di Maria débuter sa carrière, a rejeté « catégoriquement les faits de notoriété publique, dans lesquels des menaces ont été enregistrées à l’encontre d’un joueur de football reconnu de notre académie de jeunes ». L’équipe s’est dit aussi « lésée, endommagée et blessée parce que ce type d’actions violentes menace directement l’économie et le succès sportif des clubs ».

Par ailleurs, les autorités de la police de Rosario, la ville la plus dangereuse d’Argentine, a ouvert une enquête.