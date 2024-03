La superstar colombienne, Shakira n’admet toujours pas sa rupture avec Gérard Piqué. Bien qu’on a prêté des liaisons à la chanteuse, elle reste focus sur l’amitié et ne compte pas vouloir retomber amoureuse.

Shakira n’est pas sûre de retomber amoureuse après sa rupture avec Gerard Piqué

La chanteuse colombienne de 47 ans, Shakira reste toujours marquée par sa séparation en 2022 avec l’ancien joueur espagnol, Gérard Piqué. Durant les 11 ans de vie commune, le couple a eu deux enfants qui sont Milan (11 ans) et Sasha (8 ans). Chacun mène sa vie de son côté actuellement. Alors que l’ancien défenseur du FC Barcelone file le parfait amour avec la jeune Clara Chia Marti, âgée de 23 ans, quant à Shakira, elle, reste mystérieuse sur ses nouvelles passions amoureuses.

Des médias ont prêté plusieurs relations à la chanteuse colombienne. D’abord avec le pilote britannique de Formule 1, Lewis Hamilton. Ensuite, avec le célèbre producteur argentin de musique de 44 ans, Rafael Arcaute. Plusieurs fois, Shakira a évoqué dans des interviews ou dans des chansons la trahison de Gérard Piqué. Elle a même dévoilé le vendredi 22 mars dernier dans son nouvel album intitulé ‘’Las Mujeres Ya No Lloran’’ (‘’Les femmes ne pleurent plus’’, en français), dans lequel elle y consacre un nouveau titre en direction du footballeur professionnel. Le morceau baptisé ‘’Ultima’’, a pour paroles : ‘’Sûrement avec le temps tu le regretteras / Et un jour tu voudras revenir à ma porte ‘’.

A propos de cette chanson très personnelle, Shakira a admis dans les colonnes de The Times, avoir été inspirée par celui qui l’a trompée et qu’elle surnomme ‘’Voldemort, celui dont on ne doit pas prononcer le nom’’ : ‘’J’espère que c’est la dernière chanson que j’écris sur lui et pour lui. Je sentais qu’il y avait encore quelque chose là, coincé dans ma gorge, et j’avais besoin de le sortir’’.

Cette épreuve difficile ne donne pas la joie à la star colombienne de retombée à nouveau amoureuse après Gérard Piqué. Elle l’a déclaré lors d’une interview pour Apple Music 1. ‘’Je pensais que l’amour serait toujours là pour moi, et c’est l’un de mes rêves brisés. Je ne sais pas si j’aimerais le retrouver. Probablement pas’’, déclare-t-il.

Aujourd’hui, la priorité de Shakira est l’amitié entre elle et un homme. ‘’Je pense que l’amitié dure plus longtemps que l’amour’’, souligne-t-elle. Avant d’ajouter : ‘’J’ai toujours été en couple, mais quand ce n’était pas le cas, et quand je devais affronter les moments les plus sombres de ma vie, mes amis étaient là et m’ont aidée à rester forte’’.