Emmanuelle Kéïta continue de tisser son influence dans le domaine de l’entrepreneuriat. Après avoir monté une boutique de mode et une académie de formation, l’influenceuse ivoirienne va bientôt offrir à ses fans son propre réseau social.

Emmanuelle Kéïta va bientôt disposer de son propre réseau social

L’influenceuse ivoirienne, Emmanuelle Kéïta a beaucoup de tours dans son sac. Que dis-je, elle a beaucoup de tours dans son esprit. Elle a su imposer le respect par la magnanimité qu’elle met dans tout ce qu’elle réalise. Elle a été directrice artistique dans une marque de vêtement en Espagne dénommée Coul Collection. Emmanuelle Kéïta est également ingénieuse à tout égard avec des concepts et des choses qu’elle met en place. Elle a sorti un livre intitulé ‘’Silence, mise à nu’’.

Revenue au pays, une émission de mode sur la chaîne privée NCI dénommée ‘’Mood’E By EK’’ est confiée à la businesswoman, qui est diffusée chaque samedi à partir de 18h 40 mn. En plus de cela, elle a ouvert une boutique de mode et une académie de formation. Elle ne s’est pas arrêtée là et a lancé une levée de fonds pour la construction d’une pâtisserie qui a soulevé des grincements de dents.

Mieux, Emmanuelle Kéïta vient d’avoir une idée de génie. L’information, même si elle n’est pas officielle, vient d’être ébruitée par le célèbre blogueur camerounais, Peupah Zouzoua. Ce dernier a indiqué que l’entrepreneure ivoirienne va lancer son propre réseau social et qui sera disponible incessamment.

Bien que le nom du réseau social n’ait pas été dévoilé, on sait déjà les nombreuses fonctionnalités qui seront servies sur le réseau social de l’influenceuse ivoirienne. Par exemple, il y aura des sessions de coaching personnalisées pour améliorer sa résilience, son style vestimentaire et sa prestance à 100 000 FCFA le mois, des pass EKland de 3000 Francs CFA simple et 15 000 VIP et des coachings privés.