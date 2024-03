A travers Manzima Holding SAS, Jean Kacou Diagou rachète les parts d’Amethis dans NSIA Participations. En cédant ses actions, Amethis sort du groupe NSIA après plusieurs années de collaboration.

Déjà actionnaire majoritaire, Manzima Holding SAS de Jean Kacou Diagou s’offre les parts d’Amethis dont les actions étaient évaluées à 6 % en 2022. Selon Sika Finance, Manzima Holding SAS pesait à la même période 46 % dans les parts totales. En rachetant les parts d’Amethis, Manzima fait une belle opération qui va le propulser au-delà de 50 %.

Il faut que la Banque Nationale du Canada (BNC) participe au capital de NASI Participations à hauteur de 22,06 %. Elle est donc passée de 21,67 %, soit une augmentation de 0,39 % portant un montant de trente (30) milliards.

Le Groupe NSIA est un groupe de services financiers qui intègre des produits et services bancaires et d’assurances. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 3 succursales bancaires, 20 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 1 Société de Gestion des OCPVM, 1 société de Technologies, 1 société Immobilière, 1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Le Groupe compte plus de 2 800 employés.