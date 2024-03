Au Burkina Faso, le ministre Kassoum Coulibaly a entrepris une démarche importante en se rendant personnellement dans la région du Nord pour galvaniser les forces combattantes. Une initiative qui vise à encourager les Forces de sécurité à redoubler d’efforts dans leur mission.

Burkina Faso : Kassoum Coulibaly aux côtés des forces armées dans le nord

Le ministre a pris l’initiative de se rendre sur le terrain pour rencontrer les forces combattantes et les encourager dans leur mission. Ainsi, au cours de cette mission, il a montré l’importance de leur rôle dans la protection des populations et dans la défense de l’intégrité territoriale.

En effet, la visite a permis au ministre d’avoir un dialogue direct avec les forces de défense et de sécurité ainsi qu’avec les volontaires pour la défense de la patrie. Cela lui a donné une meilleure compréhension des réalités sur le terrain.

À cet effet, Kassoum Coulibaly a prodigué des conseils aux troupes, les exhortant à rester vigilantes et à redoubler d’efforts dans leurs combats. Il a également souligné que la lutte pour la sécurité et l’intégrité du territoire est l’affaire de tous les Burkinabè, pas seulement des forces armées.

En plus, le ministre a assuré aux troupes que le gouvernement met tout en œuvre pour soutenir les Burkinabè où qu’ils se trouvent et à tout moment, avec les moyens dont il dispose. La visite a également permis aux bataillons de soumettre leurs doléances et de saluer les efforts du gouvernement pour leur prise en charge.

Par ailleurs, la visite du ministre a été une occasion importante pour renforcer le moral des troupes, pour assurer leur soutien et pour témoigner l’engagement du gouvernement envers la sécurité et le bien-être des citoyens burkinabè.