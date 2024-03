Le rappeur américain, Kanye West a été victime d’un vol. Des cambrioleurs ont subtilisé plus de 60.000 pièces de vêtements de la marque de l’homme d’affaires ‘’Yeezy GAP’’, stockés dans un entrepôt à Los Angeles aux Etats-Unis.

Plus de 60.000 pièces de vêtements de la marque de Kanye West volés

Kanye West est le rappeur américain comme d’autres qui s’est lancé depuis quelques années dans le business. Et il s’investit dans la fabrication et la commercialisation de marques de chaussures et vêtements ainsi que dans l’immobilier. C’est un homme d’affaires prospère même si aujourd’hui, le chanteur a rompu son contrat avec l’un de ses partenaires qui l’entreprise d’équipements sportifs, Adidas en raison de ses déclarations antisémites.

L’ex-mari de Kim Kardashian passionné de mode a tissé aussi une collaboration avec la marque GAP pour confectionner des vêtements estampillés ‘’Yeezy GAP’’. Mais, un grand malheur vient d’arriver au rappeur américain de 46 ans. L’entrepôt dans lequel était stocké plus de 60.000 pièces de vêtements à Los Angeles aux Etats-Unis ont été volées.

Le préjudice de ce cambriolage porte sur un sacré butin qui s’élève à environ 1,2 million de dollars soit 720 millions FCFA. Selon un proche collaborateur de Kanye West, Milo Yiannopoulos, la star américaine et son équipe n’ont pas la moindre idée de ce que sont devenus les vêtements. Mais ils ont vu sur un compte fan de Ye qui a fait la publicité le vendredi 15 mars d’un événement avec une vente de sweat-shirts ‘’Yeezy GAP’’ pour seulement 20 dollars à Los Angeles.

Par ailleurs, les organisateurs de cette vente de vêtements de la marque de Kanye West qui sont soupçonnés d’être derrière ce vol, ont réagi via leur compte Instagram Urban Necessitiese. ‘’Nous travaillons avec des marques, des partenaires, des expéditeurs et des clients du monde entier. Nous travaillons seulement avec des produits qui sont authentifiés par plusieurs facteurs. La collection ‘’YZY Gap’’ ne diffère en rien. La police de Los Angeles (LAPD) a enquêté sur les allégations de fraude et nous a complètement blanchi de toute allégation de mauvaise conduite’’, expliquent-ils.

Cependant, les explications de l’organisateur ne sont pas convaincantes d’après le camp de Ye. Raison pour laquelle, l’équipe du rappeur et le collaborateur Milo Yiannopoulos, feront tout ce qu’il faut pour retrouver leurs vêtements. Ils ont commencé par envoyé une lettre de cessation d’activité à l’entreprise qui a mis en place cet événement de revente de produits ‘’YZY Gap’’, en les accusant d’avoir falsifié des dossiers pour faire croire à la police qu’ils avaient obtenu les marchandises légalement