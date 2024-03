Le rappeur et businessman américain, Kanye West, donne un sacré revers au géant allemand aux trois bandes. Après sa rupture avec le groupe en 2022, celui-ci vient d’encaisser sa première perte nette depuis 1992.

Kanye West plombe fort Adidas après sa séparation

Depuis plus de trente ans, la marque d’équipementiers allemand n’a pas connu de perte. Mais, sa collaboration avec le rappeur et homme d’affaires américain, Kanye West s’est rompu en octobre 2022 après des propos à caractère antisémite. Cette situation a mis en mal la vente des modèles de chaussures du rappeur Yeezy. L’entreprise allemande déclare avoir particulièrement souffert aux Etats-Unis des suites de l’arrêt des ventes de ces chaussures.

En effet, le géant allemand de l’habillement et des chaussures vient de subir sa première perte nette. Le groupe, en annonçant le bilan le mercredi 13 mars, fait état de ce qu’il a perdu 75 millions d’euros, après un bénéfice de 612 millions un an plus tôt. Les ventes globales ont connu un recul de 5% à 21,4 milliards d’euros.

Même si Adidas a cherché depuis une solution pour écouler les milliers de chaussures qui ont fait le succès de sa collaboration durant des années avec l’ex-mari de Kim Kardashian, deux ventes partielles du stock de chaussures en 2023 ont certes permis d’encaisser près de 750 millions d’euros de recettes. Mais en comparaison, les ventes des Yeezy en 2022 avaient représenté 1,2 milliard d’euros.

Néanmoins, l’entreprise vise en 2024 une croissance globale de l’ordre de 5% de ses ventes à taux de change constants, grâce à 250 millions d’euros de recettes liées à la fin attendue du déstockage du reste des baskets Yeezy. Le groupe compte également surfer sur la dynamique des grands événements sportifs cette année comme les Jeux olympiques de Paris et l’Euro de football en Allemagne, pour accroître ses ventes.