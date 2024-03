Dans le but d’améliorer la fluidité de la circulation en Côte d’Ivoire, le gouvernement a entamé plusieurs réalisations dans le secteur routier. Ainsi, il ouvre partiellement le Pont reliant la commune de Yopougon et celle du Plateau. Une initiative qui a été apprécié et témoigne l’engagement du Chef de l’État pour le développement du pays.

Côte d’Ivoire : le 4ème Pont de Yopougon et du plateau désormais accessibles

L’ouverture partielle du 4ème Pont reliant la commune de Yopougon et celle du Plateau a eu un impact significatif sur la circulation dans la région. En effet, avant l’ouverture du pont, la circulation sur la voie express Adjamé-Yopougon en Côte d’Ivoire était souvent un cauchemar en raison des embouteillages, surtout aux heures de pointe ou en cas d’accident. Ainsi, cette action a considérablement amélioré la fluidité du trafic sur cette autoroute, réduisant ainsi les temps de trajet pour de nombreux usagers.

À cet effet, les habitants des quartiers environnants, tels que Toits-Rouges, Koweït, Camp Militaire, Sideci, Niangon et Songon, ont commencé à utiliser le 4ème Pont, libérant ainsi la voie express Adjamé-Yopougon. Cette amélioration a été accueillie favorablement par divers groupes, notamment les chauffeurs de minicar, les vendeurs de produits, les élèves et même les conducteurs de bus de la SOTRA.

En outre, les témoignages recueillis montrent une réduction significative des embouteillages, permettant aux usagers de gagner du temps et de se déplacer plus facilement. De plus, la diminution des embouteillages a également contribué à réduire les risques d’accidents sur la route, améliorant ainsi la sécurité des usagers.

Par ailleurs, l’ouverture partielle du 4ème Pont a eu un impact positif sur la circulation dans la région, offrant un soulagement aux usagers de la voie express Adjamé-Yopougon et contribuant à une meilleure efficacité des déplacements quotidiens.