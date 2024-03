Ils étaient bien complices à l’époque. Au fur et à mesure, les rappeurs Kanye West et Drake ont commencé à se regarder en chien de faïence. C’est sur la toile que le rappeur américain s’est attaqué à son homologue canadien. Ce dernier n’a pas mis assez de temps pour répondre aussi sur les réseaux sociaux.

Attaqué par Kanye West, Drake lui répond aussi sur la toile

Kanye West et Drake étaient les meilleurs amis du monde. Les deux rappeurs américains et canadiens avaient de l’admiration pour l’un pour l’autre. Cela a même débouché sur une collaboration ensemble. Des tensions ont commencé à exister entre eux. Après un clash et une réconciliation entre les deux amis, l’amitié s’est encore détériorée.

Ye comme on l’appelle aussi, s’en est pris violemment dans un long message sur Instagram à Drake. ‘’Sachez simplement qu’ils ont essayé de me détruire et nous voilà avec la chanson N°1 au monde. F*ck Drake pour m’avoir pris Lil Durk dès le début du rollout de ‘’Vultures’’, je reviendrai vers vous si je pense à d’autres mais va te faire foutre’’, écrit-il. Le rappeur américain a supprimé plus tard son post.

Le rappeur canadien n’est pas resté silencieux et a décidé de répondre à l’ex-mari de Kim Kardashian à travers lui aussi sur les réseaux sociaux. Drake a utilisé sur son compte X une ancienne vidéo du rappeur américain, 50 Cent, dans laquelle ce dernier se défendait contre les insultes du boxeur américain, Floyd Mayweather à l’époque : « Je me suis réveillé, j’ai regardé l’ordinateur, et il m’a dit que Floyd a dit : « Fuck T.I., Fuck Nelly, et Fuck Fifty ». Je me dis : « pourquoi moi ? Nelly a couché avec ta baby mama, puis il a pris ta fiancée. Dis lui plutôt ‘fuck’ à lui ».