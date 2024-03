Au Nigéria, les cas de rapt deviennent de plus en plus récurrents. Ainsi, après l’enlèvement de plus de 250 élèves dans une école, des hommes armés ont procédé à un nouvel enlèvement d’environ 60 personnes dans la localité de Kaduna.

Une soixantaine de personnes enlevées à Kaduna au Nigeria

Quelques jours après l’enlèvement de plusieurs élèves dans la localité de Kuriga, c’est au tour de la ville de Kaduna de subir les affres des hommes armés. Ces derniers ont fait irruption dans la matinée du mardi dernier dans un village de ladite ville et sont passés de maison en maison pour kidnapper les pauvres citoyens. Selon informations, c’est grâce à l’intervention des forces armées nationales que les criminels ont suspendu l’attaque puis pris la fuite.

Ces hors-la-loi ont réussi à s’enfuir avec une soixantaine de personnes approximativement, dont 32 femmes et 29 hommes. Cette nouvelle attaque, qui intervient quelques jours après le kidnapping de 250 élèves dans ce pays, souligne à nouveau le niveau élevé de l’insécurité au Nigéria. Un des problèmes auxquels le président Bola Ahmed Tinubu a promis de mener une lutte farouche afin de faire revenir la paix dans tous les États et différentes régions.