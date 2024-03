L’exploitation commerciale du Parc des expositions a été confiée à GL Events Venues pour une période de six ans, a rapporté Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien.

Côte d’Ivoire : L’État signe un contrat avec GL Events Venues pour la gestion du parc des expositions

À en croire le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 14 mars 2024, les autorités ivoiriennes ont confié la gestion du Parc des expositions à l’entreprise GL Events Venues.

Amadou Coulibaly a indiqué que le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat pour l’exploitation du Parc des expositions d’Abidjan.

En effet, dans le cadre de la modernisation du commerce intérieur, le gouvernement de Côte d’Ivoire s’était engagé dans la réalisation d’investissements importants pour la construction du Parc des expositions d’Abidjan (PEA), inauguré en juillet 2023. Cet important édifice a pour objectif d’abriter les manifestations de promotion commerciale et culturelle d’envergure internationale.

Le porte-parole du gouvernement a confié que « relativement à l’exploitation commerciale et à l’entretien-maintenance de l’ouvrage, l’Etat et la Société GL Events Venues, reconnue sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’événementiel, ont signé un contrat de partenariat public privé d’une durée de six (06) ans ».

Le Parc des expositions a été réalisé par PFO à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Il a été construit sur une superficie de 30 hectares. L’édifice a une capacité d’accueil de 11 000 personnes dont 5 000 assises et 6 000 debout. Il comprend un grand hall d’exposition d’une surface de 7 200 m² doté d’une capacité de 640 stands d’expositions et d’une piazza d’une surface de 11 000 m² d’exposition à l’air libre et un bâtiment administratif, un parking semi couvert de 800 places et divers ouvrages extérieurs.