Les travaux de construction du marché Gouro ont repris depuis quelques jours. Le promoteur rassure les souscripteurs quant à la réalisation du projet.

Marché Gouro d’Adjamé : Le promoteur rassure les commerçantes

À l’occasion d’une visite du chantier du futur marché Gouro d’Adjamé, le promoteur Richard Yao Koffi a rassuré les commerçantes quant à la réalisation du projet.

« Nous avons décidé d’organiser cette visite pour montrer à la population ivoirienne, surtout aux commerçantes d’Adjamé pour dire que véritablement les travaux ont repris. On avait eu un peu de retard. Tout va bien. On leur demande d’être rassurées. C’est un bâtiment de huit niveaux. Là, on a fini les sous-sol. On part maintenant au niveau des radis pour faire sortir le bâtiment que la population attend », a confié le gérant de l’entreprise Digital Parteners Immobilier (DIPIMO).

Par ailleurs, il a reconnu avoir connu des difficultés des difficultés financières, surtout au niveau de ses partenaires financiers, des banques. « Ils nous ont rassurés au début et en fin de compte, mais jusque là, ils n’ont pas donné satisfaction à nos besoins. On a créé d’autres méthodes pour faire évoluer le chantier », a-t-il dit.

Le projet du marché Gouro d’Adjamé a un coût global de 16 900 000 de francs CFA. « C’est environ 7 000 000 de francs CFA hors taxe », a précisé le promoteur.

« On a des partenenaires qui se sont impliqués dans le projet et qui ont pris des engagements fermes pour faire avancer les choses. Les coûts des magasins sont praticables pour les femmes. On a pensé à toutes les couches sociales. On a les étals pour les mamans qui vendent les petites vivres et des magasins pour les grandes commerçantes », s’est-il voulu rassurant.

Le futur marché comprendra un bâtiment de R+2 de huit niveaux, notamment le sous-sol, un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut et deux étages. Il est bâti sur 7431 m2.

En terme de délai, les techniciens sont en train de tout faire pour donner une fiche de délai. Mais Richard Yao Koffi prometbde respecter le délai qui sera proposé par les techniciens.

Pour sa part, Kader Fofana, conducteur de travaux, a soutenu que les travaux se déroulent bien. « C’est vrai que nous n’avons pas encore atteint la vitesse de croisière, mais je pense que dans quelques jours, on va pouvoir mobiliser tout le matériel. Il faut pouvoir avancer », a affirmé l’ingénieur.

Des commerçantes venues s’enquérir de l’état d’avancement des travaux n’ont pas manqué de réaffirmer leur confiance au promoteur.