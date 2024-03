La chanteuse américaine, Beyoncé avait annoncé en février au cours du Super Bowl la sortie d’un nouvel album. Finalement, dans une image postée sur les réseaux sociaux, la star a dévoilé la date de sortie de cet opus qui aura des allures country.

Beyoncé se met en mode country dans son nouvel album

Les mélomanes connaissent depuis toujours, la chanteuse américaine, Beyoncé, dans un registre musical électronique. La femme de Jay-Z avait annoncé au mois de février dernier lors du Super Bowl, la sortie d’un nouvel album un an après l’Acte I de « Renaissance ». Les fans qui ont apprécié les tubes « Break My Soul » et « Cuff It », seront marqués sûrement avec le huitième album de la star américaine qui aura des relents country.

Beyoncé a dévoilé sur les réseaux sociaux dans un teaser avec une image d’une selle de cheval affublée d’une écharpe au nom de cette nouvelle production discographique intitulée ‘’Cowboy Carter’’. Cette nouvelle oeuvre musicale de l’épouse de Jay-Z est attendue le 29 mars prochain dans tous les bacs à CD. Mais, en attendant l’album est déjà en précommande sur le site officiel de la superstar dans de nombreuses éditions CDs et vinyles avec quatre pochettes différentes.

Cependant, l’interprète de « Crazy in Love » n’a pas révélé le nombre de titres qui va figurer sur « Cowboy Carter » ni même souligner s’il contiendra des collaborations avec d’autres artistes américains. Toutefois, Beyoncé avait un goût country à ses fans avec des chansons comme « 16 Carriages » et « Texas Hold ‘Em » dont le dernier a eu un énorme succès aux Etats-Unis. Il a fait de la chanteuse américaine la première femme noire à être numéro un du top Country. Attendons tous ‘’Cowboy Carter’’ et espérons qu’il va exploser tous les charts.