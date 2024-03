Les Etats-Unis ont réagi à la dénonciation des accords militaires par le gouvernement du Niger. Niamey a jugé illégale, la présence militaire amériaine son territoire.

Niger – dénonciation des accords militaires : réaction des Etats-Unis

Dans une déclaration lue par le colonel-major Amadou Abdramane, le CNSP a dénoncé les accords militaires datant de 2012 entre la République du Niger et les Etats-Unis. Conséquence, l’armée américaine devrait prochainement plier leurs bagages et quitter le Niger où elle dispose plus d’un millier de soldats et d’une base de drone à Agadez.

Quelques heures après la déclation du gouvernement nigérien, les Etats-Unis ont réagi. Par la voix du porte-parole du Département d’Etat américain, l’administration Biden a pris note sans avoir fait un commentaire sur le fond.

« Nous sommes conscients de la déclaration du CNSP du Niger, qui fait suite à des discussions franches cette semaine à Niamey sur nos inquiétudes concernant la trajectoire du CNSP. Nous sommes en contact avec le CNSP et fournirons d’autres mises à jour si nécessaire », a écrit Matthew Miller.

Une nouvelle communication américaine est attendue sur le retrait des troupes américaines du Niger et son implication dans la politique sécuritaire des Etats-Unis dans la sous-région.

Avant l’annonce de la rupture de la coopération militaire entre les deux pays, une délégation américaine était en séjour à Niamey en début de semaine. Conduite par Molly Phee, la secrétaire d’Etat adjointe aux affaires africaines, la délégation n’a pas pu rencontrer le général Tchiani. Un désaveu diplomatique pour les Etats-Unis.