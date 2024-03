L’ancien ministre Alain Lobognon a volé au secours du ministre – gouverneur du District autonome d’Abidjan. Cissé Bacongo est sous le feu des critiques suite à l’opération de déguerpissement en cours dans la capitale économique ivoirienne.

Sous le feu des critiques, Cissé Bacongo reçoit le soutien d’Alain Lobognon

Nommé en décembre 2023 pour succéder à Robert Mambé Beugré, Cissé Bacongo a pris une des décisions les plus controversées de son mandat. Il s’agit de l’opération de déguerpissements visant certains quartiers du District d’Abidjan.

Plusieurs quartiers des communes de Yopougon et d’Attécoubé ont déjà été rasés. Samedi 16 mars, le quartier des ferrailleurs d’Anoumabo à Koumassi dans le sud d’Abidjan a reçu la visite des machines. Au sein de l’opinion, l’opération est loin de faire l’unanimité. Cissé Bacongo est très critiqué non seulement pour la mesure, mais aussi pour la méthode. Et pour cause, les habitants disent n’avoir pas été avertis.

Des arguments loin de tenir devant Alain Lobognon, ancien ministre ivoirien. Pour l’ex-élu de Fresco, « Cissé Bacongo est au cœur de toutes les critiques pour avoir eu la volonté de passer aux actes au lieu des discours sans effet ».

Par ailleurs, l’ancien ministre des Sports assure que le gouverneur « n’a violé aucun droit en prenant la responsabilité de déguerpir les quartiers à risques qui pullulent à Abidjan et qui enregistrent, chaque année, en temps d’intempéries, des morts… qui entraînent les mêmes discours accusateurs ».

Alain Lobognon conclut que le gouverneur Bacongo a mis fin à des projets de campagne de sensibilisation contre les dangers des pluies diluviennes à coût de milliards annuels alors que ces fonds publics peuvent mieux servir ailleurs.

Rappelons que le gouvernement ivoirien a annoncé une série de mesures pour accompagner les déguerpis à se reloger.