Les dirigeants de l’US Concarneau en France, exprime leur gratitude. Dans les colonnes de l’Ouest-France, ils se félicitent du rappel en sélection nationale de leur Ailier gauche, Axel Urie. Il s’agit d’une nouvelle rassurante car, les « Fauves de Bas-Oubangui » peuvent compter sur leur coéquipier Axel Urie. L’Ailier gauche de l’US Concarneau en France, va s’envoler pour le Sri Lanka. Il a décidé durant cette période de trêve internationale, de défendre les couleurs nationales de la Centrafrique.

La dernière sélection d’Axel Urie avec les « Fauves de Bas-Oubangui », remonte au 17 novembre 2023. La Centrafrique rencontrait ce jour, les Comores au stade Malouzini. Cette rencontre comptait, pour les qualifications de la Coupe du monde. A l’issue de la rencontre, la Centrafrique avait perdu avec 4 buts à 2 face aux Comores.

Dans son club, Axel Urie enregistre une très belle progression. Cette saison avec l’US Concarneau en France, l’Ailier gauche des « Fauves de Bas-Oubangui » a disputé plus de 40 rencontres. Selon nos confrères de Télégramme, Axel Urie est arrivé libre à l’US Concarneau en septembre 2022.

Avant son arrivée à l’US Concarneau, l’attaquant international centrafricain est passé par la réserve de Guingamp. Dans ce Club, il a enregistré 21 matchs en N2 entre 2020 et 2021 et un match avec les pros. Cette saison, la carrière d’Axel Urie s’est transformée. Et pour preuve, Axel Urie avait marqué ce 24 janvier 2024, son premier but sous le maillot de l’US Concarneau.

A propos de ce but, nos confrères de Télégramme parlent d’une « délivrance pour l’attaquant ». C’est ce but d’Axel Urie, qui a permis à son équipe de s’imposer face à Troyes (1-0). Et l’attaquent Centrafricain expliquera plus tard, que « je n’étais pas obsédé par ce but, mais ça me trottait un peu dans la tête. Il me fait du bien, et, surtout, il a donné la victoire et du souffle à l’équipe ».

Mais qui est réellement Axel Urie ? Il est né le 14 avril 1999 à Nîmes en France. Il est formé au Nîmes Olympique qui est, le club de sa ville natale. Il avait rejoint ce club, à l’âge de 12 ans. En 2019, il signe un contrat professionnel avec le club Guingamp. Le 13 juillet 2021, il rejoint l’US Créteil-Lusitanos. Après la relégation de Créteil en National 2, Axel Urie rejoint l’US Concarneau le 16 septembre 2022.

L’attaquent de l’US Concarneau, Axel Urie avait honoré sa première sélection en équipe nationale de la Centrafrique, son pays d’origine, le 1er septembre 2021. Ce jour, les « Fauves de Bas-Oubangui » ont joué contre le Cap-Vert dans le cadre des qualifications de la coupe du monde de 2022. Le score final de la rencontre était de 1 but partout.

Avec à son compteur, 131 rencontres disputées, 9 buts marqués et 4 passes décisives, Axel Urie constitue une valeur sûre pour la sélection Centrafricaine. Cette compétition se déroulera du 22 au 25 mars 2024 au Sri Lanka. Les « Fauves de Bas-Oubangui », vont affronter le Bhoutan et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est ce dimanche 17 mars 2024, que Raoul Savoy et ses joueurs vont s’envoler pour le Sri Lanka.