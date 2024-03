Le chanteur ivoirien, Meiway a aujourd’hui ce dimanche 17 mars, 62 ans. Pour marquer ce jour de bénédiction dans sa vie, le chanteur qui s’auto-célèbre, s’est adressé à ses fans via sa page Facebook.

Meiway : ‘’Que gloire soit rendue à l’Être Suprême qui m’accorde ce sursis’’

Le dépositaire du rythme Zoblazo en Côte d’Ivoire, Meiway est ce dimanche 17 mars dans une grande joie. Le chanteur, natif de la ville de Grand-Bassam et père de 11 enfants souffle aujourd’hui jour dominical consacré à Dieu une bougie de plus. Avant que les parents, amis, abonnés, les artistes et connaissances ne lui souhaitent un joyeux anniversaire, celui qu’on surnomme aussi le professeur Awôlôwô s’est auto-célébré à travers sa page Facebook en disant merci à l’éternel qui lui accorde le souffle de vie. ‘’Que puis-je dire en ce jour béni… Que gloire soit rendue à l’Être Suprême qui m’accorde ce sursis… Oui en effet je suis encore en vie…’’, écrit-il.

Par la même occasion, Meiway a mis en exergue l’union entre lui et ses nombreux fans qui le soutiennent depuis des années. ‘’Ce 17 Mars confirme que nous demeurons unis… Unis pour consolider notre synergie… C’est ensemble que nous relèverons d’autres défis…’’, souligne-t-il.

Également à la célébration de sa 62ème année de naissance et toujours ‘’en vie’’, l’interprète de la chanson à succès ‘’Miss Lolo’’, a remercié ses fans. ‘’35 ans que vous portez mes mélodies… En ce 17 Mars 2024, je vous dis du fond du cœur : Merci…!!! À vous qui me portez en prières, Merci… Merci de partager mon quotidien en esprit…’’, mentionne-t-il. En commentaire de son post, c’est une multitude de messages de joyeux anniversaire que des personnalités publiques ivoiriennes ont adressé à la légende de la musique ivoirienne.