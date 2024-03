La liste des 23 joueurs Centrafricains est déjà disponible. Elle a été publiée le 13 mars 2024, par le sélectionneur, Raoul Savoy. La grande surprise sur cette liste, a été l’absence du capitaine des « Fauves de Bas-Oubangui », Geoffrey Kondogbia. Au total, la Fédération Centrafricaine de Football a annoncé trois (3) absences au sein des « Fauves de Bas-Oubangui ».

Pour justifier ces absences, Raoul Savoy, le sélectionneur des Fauves avait expliqué, que « le mois de mars est souvent délicat, des joueurs ont souvent des objectifs précis et il ne faut pas tirer sur la corde pour certains ». C’est donc, le cas de Geoffrey Kondogbia. Depuis l’arrivée du sélectionneur Jean-Louis Gasset à la tête de l’Olympique de Marseille, le capitaine des « Fauves de Bas-Oubangui » est dans sa phase de montée en puissance. En parallèle, le capitaine des Fauves prépare avec son équipe, les quarts de finale de la Ligue Europa.

Depuis son arrivée à l’OM en juin 2023, Geoffrey Kondogbia a déjà cumulé 28 matchs joués avec, un but marqué le 22 février 2024 contre, Shakhtar Donetsk. Au sein de la sélection Centrafricaine, le capitaine des « Fauves de Bas-Oubangui » cumule en revanche, 13 matchs joués avec 3 buts marqués depuis sa première compétition officielle, le 12 octobre 2018.

La liste des joueurs Centrafricains présentée par Raoul Savoy, se présente comme suit :

Gardiens : Geoffrey Lembet, Berry Biandao, Dominique Youfeigane. Défenseurs-milieux défensifs : Peter Guinari, Stéphane Ndobé, Freeman Niamathe, Michael Yangoa, Stepahane Kaimba, Séverin Tatolna, Amos Youga, Brad Pirioua. Attaquants-milieux offensifs : Isaac Solet, Trésor Toropite, Axel Urie, Marco Majouga, Wesley Ngakoutou, Vénuste Baboula, Théodore Yawanendji, Karl Namnganda, Tieri Godame, Hamissou Dangabo, Juste Koulou, Louis Mafouta.

Sur cette liste présentée par Raoul Savoy, il y a des rappels en sélection nationale. La nouveauté, c’est que cinq (5) nouveaux Fauves auront le privilège de porter les couleurs nationales et entendront pour la première fois, l’hymne national « la Renaissance » resonné dans les gradins. Pour le sélectionneur des « Fauves de Bas-Oubangui », il y a aucune inquiétude. Et pour preuve, « ce sont tous des athlètes qui jouent régulièrement dans leurs clubs et qui font de bonnes choses qui vont connaître la tanière des Fauves », a expliqué Raoul Savoy. Cette complétion se déroulera du 22 au 25 mars 2024 au Sri Lanka. Les « Fauves de Bas-Oubangui », vont affronter le Bhoutan et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C’est ce dimanche 17 mars 2024, que Raoul Savoy et ses joueurs vont s’envoler pour le Sri Lanka