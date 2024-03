Atteinte de la maladie de l’homme raide, Céline Dion s’est éloignée de la scène. Malgré cette pathologie, la chanteuse canadienne a l’espoir d’être guérie un jour. A l’occasion de la célébration ce samedi 16 mars de la Journée internationale de sensibilisation au Syndrome de la Personne Raide (SPS), la star a évoqué sa maladie et reste toujours optimiste.

Céline Dion : “Je reste déterminée à remonter un jour sur scène”

La chanteuse canadienne, Céline Dion ne baisse pas les bras pour combattre coûte que coûte la maladie neurologique rare qu’on appelle le syndrome de l’homme ou de la personne raide. Cette pathologie a pour principale conséquence d’entraîner “une rigidité musculaire progressive”.

La star avait pris la parole sur Instagram de sa volonté d’informer les gens par rapport à cette maladie qui l’empêche d’exercer son art depuis plusieurs mois. A cet effet, la sortie d’un documentaire sur la maladie et sa vie intitulé ‘’I am : Céline Dion’’, est en préparation. Récemment, l’interprète de la chanson ‘’Ziggy’’, avait rassuré ses fans lorsqu’elle a fait son apparition à Los Angeles aux Etats-Unis lors de la 66ème édition de la cérémonie des Grammy Awards.

Une fois de plus, Céline Dion est apparue sur Instagram ce samedi 16 mars, avec une photo entourée de ses trois enfants pour s’exprimer dans un long message sur sa maladie à l’occasion de la journée internationale consacrée à la pathologie. “Aujourd’hui, le monde célèbre la Journée internationale de sensibilisation au SPS. Comme beaucoup d’entre vous le savent, à l’automne 2022, on m’a diagnostiqué le syndrome de la personne raide (SPS)”, déclare-t-elle.

Par ailleurs, la chanteuse, volontaire et déterminée, a fait part de ses ambitions professionnelles, malgré les difficultés entraînées par la maladie. “Essayer de surmonter cette maladie auto-immune a été l’une des expériences les plus difficiles de ma vie, mais je reste déterminée à remonter un jour sur scène et à mener une vie aussi normale que possible. Je suis profondément reconnaissante de l’amour et du soutien de mes enfants, de ma famille, de mon équipe et de vous tous”, ajoute-t-elle, avant d’adresser ses encouragements et son soutien à toutes les personnes touchées par le syndrome de la personne raide.