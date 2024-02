Atteinte de la maladie de l’homme raide, Céline Dion a fait sa toute première apparition publique aux Grammy Awards dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 février à Los Angeles. La chanteuse a été saluée par le nombreux public de célébrités.

Céline Dion accueillie en triomphe aux Grammy Awards

Les fans de la chanteuse canadienne, Céline Dion étaient aux anges dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 février à Los Angeles aux Etats-Unis lors de la 66ème édition de la cérémonie des Grammy Awards. Atteinte de la maladie de l’homme raide, les apparitions publiques de la star de 55 ans n’étaient pas prévues de sitôt. Mais, à la salle Crypto.com Arena, la présence surprise de Céline Dion à la toute fin des Grammy Awards a sidéré tout le parterre de personnalités présentes.

Elle est apparue aux bras de son fils aîné, René-Charles, avec lequel elle s’est réconciliée récemment. La chanteuse est venue remettre le prix du meilleur album de l’année à l’artiste américaine, Taylor Swift. Le public l’a accueilli avec des standing ovations. Elle a répondu à cette manifestation d’enthousiasme et d’amour à son égard. « Merci à vous, je vous aime. Quand je dis que je suis heureuse d’être ici, je le pense vraiment, du fond de mon cœur. Ceux qui ont eu la chance d’être ici […] ne doivent jamais prendre pour acquis l’immense amour et la joie que la musique apporte dans nos vies et dans celles des gens du monde entier « , a-t-elle lancé toute heureuse.

Il faut noter que l’interprète de la ‘’My heart will go on’’, reprend du poil de la bête avec cette apparition publique. Elle mène le combat pour s’en sortir de cette maladie qui la ronge depuis décembre 2022 et qui l’a fait annuler de très nombreuses dates de sa tournée. La sortie prochaine d’un film-documentaire dédié à sa maladie intitulé ‘’I am : Céline Dion’’, sur la plateforme Amazon Prime Video, est une occasion pour la chanteuse de faire connaître sa maladie à ses nombreux fans à travers le monde.