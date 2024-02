Le report de la présidentielle au Sénégal a suscité une vive réaction de la part de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) qui exprime sa préoccupation quant à la situation nationale.

Report de la présidentielle : les Imams instruisent le Président Macky Sall

La déclaration de la LIPS met en lumière l’inquiétude générée par la déclaration du Chef de l’État, Macky Sall, qu’ils estiment perturber le processus électoral et rompre avec la tradition démocratique du pays.

En effet, la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal démontre que cette attitude du Chef de l’État va à l’encontre de son rôle de gardien de la Constitution, violant ainsi les dispositions pertinentes de la charte fondamentale. Ainsi, elle appelle les citoyens sénégalais attachés à la justice et fiers de leur indépendance à se mobiliser contre cette attaque qu’ils considèrent comme déshonorante pour le pays.

De plus, la LIPS demande à Macky Sall de renoncer à son initiative visant à interrompre le processus électoral. Par ailleurs, la LIPS montre sa désapprobation sur la position de la CEDEAO. Elle estime sournoise et non explicite.

Pour ce faire, elle considère que le refus de condamner ce qu’ils qualifient de coup d’État institutionnel enlève à la CEDEAO toute crédibilité. Les Imans expriment également leur étonnement quant à l’appel au dialogue, le percevant comme une tentative de satisfaire des intérêts politiques mesquins.

En outre, la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal insiste sur le fait que le Président Macky Sall doit assumer son rôle dans le processus électoral en organisant des élections dans le strict respect de la loi électorale, suivant l’exemple de ses prédécesseurs. Ils mettent en garde contre tout acte contraire, assimilé à du parjure, soulignant que cela pourrait plonger le Sénégal dans le chaos.

En dépit, toutes les voix influentes du pays sont attendues à soutenir le peuple et à exiger du Président de la République Macky Sall de mettre fin à ce qu’ils qualifient de coup d’État institutionnel en gestation, tout en appelant à la poursuite du processus électoral.