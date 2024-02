Jean-Louis Gasset a remporté son premier match avec l’Olympique de Marseille. C’était ce jeudi face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.

A Marseille, Jean-Louis Gasset retrouve la victoire

Nommé mardi entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jean-Louis Gasset a fait ses débuts ce jeudi 22 février sur le banc Phocéen. Opposé au club ukrainien du Shakhtar Donetsk, l’OM a maîtrisé son match. Après un match nul (1-1) à l’aller, le club français s’est qualifié sur la manche retour. Après avoir encaissé très tôt, Marseille a égalisé grâce Pierre-Emérick Aubameyang avant la pause.

PUBLICITÉ

Au retour des vestiaires, Jean-Louis Gasset opère ses premiers changements. Et c’est le Sénégalais Ismaila Sarr, entré en lieu de place du Camerounais Faris Pemi Boumbagna qui a redonné l’avantage à l’OM. Et pour sceller la victoire, c’est Geoffrey Kondogbia qui vient trouver le chemin des filets adverses. Sur la double confrontation, Marseille l’emporte (4-1) et se qualifie pour les 8es de finale de la Ligue Europa.

C’est un début parfait pour Gasset, chassé du banc des Éléphants en pleine CAN 2023. Le Montpelliérain de 70 ans remporte donc sa première victoire avec son nouveau club et met fin à la mauvaise dynamique des Phocéens.