Compétition de football opposant les meilleures sélections nationales masculines d’Afrique, la Coupe d’Afrique des nations – CAN a vu le jour en 1957. Ce tournoi est organisé par la Confédération africaine de football – CAF, instance suprême du football sur le continent africain. Ainsi, depuis sa création, plusieurs sélectionneurs africains ont aidé leur pays à soulever le prestigieux trophée.

Les techniciens africains qui ont gagné la CAN

La Coupe d’Afrique des nations – CAN a connu sa 34è édition en 2023. À cette édition, c’est le pays organisateur, la Côte d’Ivoire qui a remporté le trophée. Et les Éléphants ont réalisé cet exploit, surtout avec un coach ivoirien. Une victoire qui a permis à ce pays d’obtenir sa troisième étoile sur le maillot de l’équipe nationale. Et le pays d’Alassane Ouattara n’est pas le seul à décrocher le sacre avec un entraîneur africain, d’autres nations l’ont réalisé également.

La CAN a connu, depuis sa création, 16 éditions gagnées par des techniciens africains. La liste de ces derniers se présente ainsi qu’il suit :

1957 – Mourad Fahmy (Égypte)

1963 – Charles Gyamfi (Ghana)

1965 – Charles Gyamfi (Ghana)

1978 – Fred Osam Doudu (Ghana)

1982 – Charles Gyamfi (Ghana)

1990 – Abdelhamid Kermali (Algérie)

1992 – Martial Yeo (Côte d’Ivoire)

1996 – Clive Barker (Afrique du Sud)

1998 – Mohamed Al Gohari (Egypte)

2006 – Hassan Shehata (Egypte)

2008 – Hassan Shehata (Egypte)

2010 – Hassan Shehata (Egypte)

2013 – Stephen Keshi (Nigeria)

2019 – Djamel Belmadi (Algérie)

2021 – Aliou Cissé (Sénégal)

2023 – Emerse Fae (Côte d’Ivoire)