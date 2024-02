Le meilleur buteur de la CAN 2023, l’Equatoguinéen Emilio Nsue a annoncé sa retraite internationale. Il a fait l’annonce au cours d’une réunion de réconciliation convoquée par le Vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Sanctionné par la Fédération de football, Emilio Nsue décide de mettre fin à sa carrière au sein de l’équipe nationale. Au cours d’une réunion avec les membres de la Fédération, dirigée par le Vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, le meilleur buteur de la CAN 2023 a informé qu’il ne compte plus jouer pour le Nzalang Nacional.

« Après les débats, le capitaine Emilio Nsue López a annoncé sa retraite de l’équipe nationale », a écrit le Vice-président sur le réseau social X.

Después de los debates, el capitán Emilio Nsue López ha anunciado su retirada de la selección. Por lo que, he reconocido sus logros durante los 12 años que ha vestido la camiseta del Nzalang Nacional y le he deseado suerte en su futuro profesional. — teddy nguema (@teonguema) February 20, 2024

Pour sonner le glas de la cohésion au sein de l’équipe, Teodoro Nguema Obiang Mangue a invité Nsue et la Fédération à la réconciliation. Il a suggéré la levée de la sanction prise par la Fédération contre le meilleur buteur et son coéquipier Don Iván Salvador Edu. Ils ont été sanctionnés pour indiscipline.

Pour rappel, Nsue a remporté le soulier d’or de la CAN 2023 avec 5 buteurs à son compteur.