Christian Kouamé est testé positif au paludisme. L’attaquant ivoirien a été diagnostiqué de son retour en club.

Christian Kouamé souffre du paludisme

Christian Kouamé est malade. L’attaquant ivoirien de la Fiorentina a été testé positif au paludisme. « Suite à l’apparition de fièvre et de malaise général dans la nuit du 20 au 21 février, le footballeur C. Kouamé a été testé ce matin pour évaluer une éventuelle infection au paludisme, à laquelle il a été testé positif. Le footballeur a été hospitalisé pour des soins appropriés et sera réévalué dans les prochains jours », a indiqué son club dans un communiqué.

Le joueur passé par la Belgique a fait son retour en club après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023 avec la Côte d’Ivoire. Hospitalisé, le champion d’Afrique suit actuellement des soins. Pour l’heure, la date de son retour sur les pelouses de la Serie A n’est pas encore connue.