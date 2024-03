Au Burkina Faso, les forces combattantes sont décidées de ne plus laisser aucune chance aux terroristes. À cet effet, elles ont effectué plusieurs opérations réussies dans le weekend du samedi 16 au dimanche 17 mars dans les régions du Centre-Nord et de l’Est. Toute chose qui leur a permis d’éliminer un nombre incalculable de criminels.

Un nombre incalculable de terroristes éliminés dans les régions du Centre-Nord et de l’Est du Burkina Faso

Selon les informations, après les frappes réussies des forces combattantes qui ont pu libérer les citoyens de la zone de Kossouka de l’emprise des terroristes vendredi dernier, les opérations se sont poursuivies. Ainsi, les criminels rescapés de cette bataille sont retournés sur les lieux le lendemain pour atteindre coûte que coûte leur objectif qui est de tuer des citoyens du Burkina Faso. Mais les vecteurs aériens étant aux aguets, ont attendu que les malfaiteurs soient rejoints par un groupe sous un grand arbre pour les bousiller à l’aide des missiles.

Aussi, dans la zone de Yalgo au centre-nord, principalement dans le village de Tarpako, des groupes terroristes ont été repérés. Ces derniers ont été aperçus à bord de plusieurs voitures et motos en direction de la zone de Silmangue. Ayant fait le constat, les vecteurs aériens de l’armée du Burkina Faso ne les perdaient plus de vues. Ainsi, au moment où ils ont ralenti pour recevoir les dernières consignes, des frappes ont surgi sur eux et il s’en suivi une débandade. Mais les pilotes, ayant maintenu leur pression, ont réussi à en découdre avec la majorité des assaillants.

Tôt dans la matinée du dimanche 17 mars, le combat s’est poursuivi dans la zone de Natiaboini où des criminels se cachaient sous de grands arbres. Après avoir verrouillé les cibles, les pilotes n’ont pas tardé à les exploser et de voir un peu plus clair dans la zone. C’est ainsi que les soldats se sont rendus compte qu’il s’agissait en réalité d’une grande base de terroristes. Alors, le commando du centre national d’entraînement commando – CNEC de Pô qui se trouve déjà en opération dans la zone, a été mobilisé pour une bataille sans merci avec les assaillants.

Après avoir fini complètement avec ces sans foi ni loi, les commandos ont récupéré les objets de guerre encore utilisable avant de laisser les forces combattantes détruire cette base en y mettant du feu.