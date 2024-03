Au Togo, Faure Gnassingbé, en dehors des actions du développement, prône pour le bien-être de la population. Ainsi, grâce au projet SSEQCU, la population aura désormais droit à une couverture sanitaire universelle. Une initiative qui témoigne toujours sa détermination au développement du pays.

Togo : la couverture sanitaire universelle, bientôt une réalité

Le projet SSEQCU (Services de Santé Essentiels de Qualité pour une Couverture Sanitaire Universelle) représente une avancée significative pour le Togo dans sa quête d’une couverture sanitaire universelle. En effet, le président Faure Gnassingbé a initié ce projet ambitieux pour offrir des soins de santé de qualité à l’ensemble de la population togolaise. Sous la direction du ministre de l’Accès Universel aux Soins, Jean-Marie Koffi Tessi, et en collaboration avec le ministre des Enseignements Primaire, Secondaire et Technique, Dodzi Kokoroko, le gouvernement togolais supervise la mise en œuvre du projet.

À cet effet, soixante-dix nouvelles formations sanitaires seront construites dans les régions de la Kara, Centrale et des Plateaux, représentant un investissement total de 8,3 milliards FCFA. Ainsi, le projet SSEQCU vise à renforcer l’accès aux soins de qualité pour les populations les plus vulnérables sur une période de six mois. Les nouvelles installations comprendront des bâtiments de soins, des blocs sanitaires et d’autres infrastructures nécessaires pour offrir des services de santé complets.

En réalité, l’objectif ultime du projet est d’améliorer l’accès des communautés défavorisées à des services de santé de qualité, contribuant ainsi à la réalisation de la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). En clair, le projet SSEQCU est aligné sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, démontrant l’engagement du gouvernement togolais envers la santé et le bien-être de sa population. Ces investissements témoignent de la détermination du gouvernement à créer un système de santé robuste et accessible à tous, indépendamment de la situation socio-économique.

Par ailleurs, le projet SSEQCU représente une étape cruciale pour le Togo dans sa marche vers une couverture sanitaire universelle, démontrant un engagement fort envers la santé de sa population et une volonté d’équité en matière d’accès aux soins de santé.