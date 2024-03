Dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024, l’international footballeur ivoirien Didier Drogba est annoncé en France mercredi 20 mars prochain. L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire est invité pour participer à la cérémonie du tirage au sort du football des JO Paris 2024.

Didier Drogba invité au tirage au sort du football des JO Paris 2024

Le tirage au sort du football des Jeux Olympiques Paris 2024 – JO Paris 2024, est prévu se dérouler mercredi 20 mars prochain à Saint-Denis au siège de Paris 2024. À cet effet, trois sportifs légendaires sont invités à cette cérémonie. Il s’agit en première position de l’incontournable ivoirien Didier Drogba (CIV, vainqueur de la Ligue des champions 2012), l’Argentin Javier Saviola (champion olympique 2004 de Football) puis l’athlète française Marie-José Pérec (championne olympique du 400m en 1992 et 1996, et du 200m en 1996).

Ce sont donc ces stars du monde du sport qui permettront de connaitre les adversaires des équipes dans chacune des poules, aussi bien pour les équipes féminines que masculines de football. En plus de ces légendes sélectionnées pour la cérémonie, plusieurs autres personnalités du monde du football seront présentes à l’activité. On peut noter Arsène Wenger, Olivier Darcourt et d’autres…

À noter que les JO Paris 2024 vont se dérouler du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024 en France. En ce qui concerne les épreuves de football, elles auront lieu du 24 juillet au 10 août.