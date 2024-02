L’ancien capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire Didier Drogba a réagi à la victoire des joueurs ivoiriens en demi-finale face à la RDC. Pour cette victoire synonyme de qualification en finale de la CAN 2023 pour les Éléphants, l’ex-joueur de Chelsea FC a tenu à livrer ses impressions.

Didier Drogba fier des Éléphants pour leur qualification en finale de la CAN 2023

La légende du football ivoirien Didier Drogba est très émue de la qualification de ses jeunes frères en finale de la CAN 2023. Il a fait ses émotions au micro de la NCI juste après le coup de sifflet final de cette rencontre de demi-finale. Pour la légende des Blues de Chelsea, les Éléphants sont en finale neuf ans après le dernier sacre. Et, vu leurs différentes prestations à partir de la phase à élimination directe, ils méritent de se retrouver à ce stade de la compétition.

« C’est un moment magnifique, neuf ans après, nous sommes encore en finale. Ce soir, ils nous ont rassuré, ils ont fait tout le contraire de ce qu’ils ont fait en phase de poules de cette compétition. Mais à partir de la phase à élimination directe, on a vu une équipe solide, conquérante et résiliente qui a l’habitude de souffrir puis arrive à trouver des ressources pour ensuite marquer offensivement », a d’abord laissé entendre Didier Drogba.

Ce dernier n’a pas maqué d’ajouter qu’« aujourd’hui, l’équipe est constituée de manière à faire un peu plus de jeu. Et quand on voit ça, on est tous fiers d’être ivoirien. On est fier de voir cette équipe arriver à ce niveau ».

À noter que la grande finale de la CAN 2023 aura lieu dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara. Cette ultime rencontre de la 34ème édition de ce tournoi continental va se disputer entre les Éléphants de Côte d’Ivoire et les Super Eagles du Nigeria à partir de 20 heures GMT.