La légende du football ivoirien Didier Drogba a exprimé toute sa joie de voir les Éléphants de Côte d’Ivoire se qualifier en finale de CAN 2023. Et pourtant, cette équipe vient de loin. Ce groupe dirigé actuellement par Emerse Faé n’a plus perdu de match jusqu’à se qualifier en finale. Au regard de ces exploits du coach intérimaire, l’ancien joueur de FC Chelsea a tenu à révéler la chance de Faé avec cette équipe.

Didier Drogba indique la source des exploits d’Emerse Faé avec les Éléphants

Après la débâcle de la Côte d’Ivoire face à la Guinée Équatoriale (0-4) en match de poules, le sélectionneur, Jean-Louis Gasset, a été limogé. Son intérim est assuré par le coach adjoint Emerse Faé, qui a su transformer l’équipe et les joueurs sont aujourd’hui en finale de la CAN 2023. Ainsi, au moment de débriefer le match au micro de la NCI, Didier Drogba a évoqué l’apport majeur du successeur temporaire de Jean-Louis Gasset aux Éléphants.

Pour le finaliste des CAN 2006 et 2012, le fait d’avoir été joueur de cette équipe nationale de Côte d’Ivoire est un véritable atout pour le coach Faé. Et dans ce cas, il sait très bien ce que veut le public et qu’il faut passer aux joueurs comme message afin qu’ils répondent aux attentes des fans.

« Je tiens à souligner le travail d’Emerse Faé. Jean-Louis Gasset a fait ce qu’il peut faire avec cette équipe. Mais la chance d’Emerse, c’est qu’il a déjà joué dans cette équipe nationale. Il connaît les spectateurs, il connaît les Ivoiriens et il sait comment ils réagissent. Il a su leur passer le message là. Il faut juste mouiller le maillot. Quand on passe les voir, c’est ce qu’on leur demande : mouillez le maillot et tout le monde est content. Et c’est ce qu’ils ont fait lors des quatre dernières rencontres », a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne la finale face au Nigéria, Didier Drogba invite donc ses jeunes frères de la sélection à jouer de manière très intelligente. « Il en reste encore une, et là, non seulement ils mouillent le maillot, mais ils jouent très intelligemment », a laissé entendre l’ancien capitaine des Éléphants.