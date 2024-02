La Côte d’Ivoire est qualifiée en finale de la CAN 2023. Une qualification dont Simon Adingra, milieu de terrain des Éléphants, en a contribué fortement. Suite à cette qualification, le jeune joueur a tenu à remercier l’ancien coach de l’équipe Jean-Louis Gasset pour l’avoir convoqué à la compétition.

Simon Adingra remercie le coach des Éléphants Jean-Louis Gasset

Après la débâcle face au Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale en match de poules (0-4), le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire a été débarqué. Ainsi, son adjoint a été désigné pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la CAN 2023. La suite, on la connaît. La Côte d’Ivoire a été repêchée parmi les meilleurs troisièmes qualifiés pour poursuivre la compétition. Aujourd’hui, les Éléphants sont en finale de ce tournoi. Et dans cette ascension, le jeune milieu de terrain prometteur Simon Adingra a joué un rôle capital au point de devenir le chouchou des Ivoiriens.

PUBLICITÉ

Mais pour le joueur de 22 ans, rien de tout cela ne serait possible s’il n’avait pas été sélectionné pour participer à la CAN 2023. Et cette sélection, il la doit bien évidemment au coach Jean-Louis Gasset qui a cru en ses qualités malgré sa blessure à la veille du coup d’envoi du tournoi. Pour cette raison, Simon Adingra dit être reconnaissant à jamais au coach qui lui a permis de participer à sa première CAN.

« Je remercie le coach Gasset de m’avoir envoyé à la CAN. Malgré ma blessure, il m’a appelé, je lui fais un coucou », a laissé entendre le milieu de terrain qui évolue en Premier League au sein du club Brighton & Hove Albion Football Club. Ainsi, Simon Adingra en bon enfant, a exprimé toute sa reconnaissance à ce sélectionneur qui l’a envoyé à la CAN pour la toute première fois de sa vie.