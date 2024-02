Entamé il y a bientôt 3 semaines, le projet sportivo-artistique dénommé ‘’CAN’Art’’, connaîtra son mini d’orgue incessamment avec la livraison d’une statue dédiée à Samuel Eto’o Fils dans la commune de Toumodi.

Hommage à Samuel Eto’o à travers une statue à Toumodi

Six peintres et un sculpteur ivoiriens respectivement la Gazelle de Saïoua, Yaya Yéo, Aïcha Kara, Atowlo Kpli, Art Bruce, Quyphaud Chimon et Gérard Yao ont décidé d’accompagner la belle initiative du journaliste et promoteur culturel, Raymond-Alex Loukou dans son aventure de célébrer le football à travers une fresque murale et célébrer des icônes du football africain. C’est aussi l’occasion de vivre à leur manière la 34ème édition de la CAN 2023 en terre ivoirienne.

Le projet dénommé ‘’CAN’Art’’, a pris forme depuis trois semaines dans la capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire à Yamoussoukro où sur les murs de la Poste dans le quartier Dioulabougou, le langage du football est dévoilé à travers plusieurs œuvres picturales. L’initiateur avait mis en exergue trois grandes légendes du football africains comme parrains artistiques à savoir l’ivoirien, Didier Drogba, le sénégalais, Sadio Mané et le camerounais, Samuel Eto’o Fils.

Ce dernier, actuel président de la FECAFOOT, sera honoré par le sculpteur ivoirien dont le nom est cité plus haut. Celui-ci, avec l’avis de Raymond-Alex Loukou, va immortaliser l’ancien attaquant des Lions Indomptables à travers une statue de 5 mètres de haut qui sera érigée dans la commune de Toumodi. Cet objet d’art est fait en bois massif et surplombé par un ballon de football est dénommé « Eto’o Fils, la légende’’.

Selon le créateur de cette œuvre, natif de Toumodi, cette reconnaissance n’est pas un fruit du hasard parce que toute la jeunesse africaine se reconnaît en Samuel Eto’o Fils qui est un modèle de réussite qui doit inspirer la nouvelle génération. Quant au promoteur de ‘’CAN’Art’’, cette statue est un signal fort pour la jeunesse africaine et surtout ivoirienne. ‘’Cette statue est une reconnaissance pour la performance réalisée par Samuel Eto’o Fils sur l’échiquier continental. Ce n’est pas tous les jours que la jeunesse africaine célèbre ses héros. A l’occasion de cette présente CAN il nous est apparu important de marquer le coup’’, souligne-t-il. D’ailleurs, l’information de la reconnaissance de la statue dédiée à Samuel Eto’o Fils sera officiellement portée à l’Ambassadrice du Cameroun en Côte d’Ivoire.