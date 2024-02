Le défenseur ivoirien, Obite Evan Ndicka est beaucoup apprécié par les supporters ivoiriens. Avec les Eléphants de Côte d’Ivoire, ses performances parlent d’elles-mêmes. Raison pour laquelle, le chanteur Coupé-décalé, Kerozen le compare à l’emblématique ex-défenseur camerounais, Rigobert song.

Kerozen fait les éloges de Evan Ndicka

Le jeune colosse défenseur ivoirien, Obite Evan Ndicka de 24 ans force le respect et l’admiration de tous. Depuis le début de la compétition de la CAN 2023, malgré le déséquilibre des Eléphants, le natif de Paris en France est très solide dans la charnière défensive. Il fait partie aussi de la glorieuse victoire des hommes de Emerse Faé jusqu’à la finale demain dimanche 11 février face au Nigéria à 20 h au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé.

C’est ce défenseur central calme de l’AS Roma en Italie que le chanteur Coupé-décalé, Kerozen a décidé d’encenser en le comparant à l’un des plus grands africains de tous les temps à savoir Rigobert Song des Lions Indomptables. ‘’Le cyborg Ndicka Garçon aussi ! Il me rappelle un certain Rigobert Song’’, écrit-il sur sa page Facebook.

Il faut noter que Obite Evan Ndicka avant de choisir la Côte d’Ivoire a toujours évolué dans l’équipe française jusqu’à la sélection espoir. Lui qui a débuté sa carrière avec le club des jeunes du F.C.A. Paris 19ème en 2006 avant d’atterrir à 13 ans à l’AJ Auxerre est d’origine camerounaise de par son père et ivoirienne de par sa mère.

Avec une triple nationalité française, camerounaise et ivoirienne, le défenseur central a préféré celle de sa génitrice au détriment de celle de son père pour évoluer avec les Eléphants. C’est le 9 Septembre 2023 au Stade Laurent Pokou de San Pedro que Obite Evan Ndicka fait son baptême de feu contre le Lesotho. Il fait bonne impression et aussi de ses performances qui ont valu d’être rappelé par l’ancien coach Jean-Louis Gasset en sélection nationale.