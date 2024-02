Dans son rapport sur la CAN 2023, la CAF a dévoilé le top 5 des entraineurs les mieux payés en Afrique, dont les équipes ont participé à la compétions. Djamel Belmadi, le sélecteur algérien trône en tête de ce classement. L’ancien entraîneur des Eléphants de Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset est également présent sur cette liste restreinte des entraîneurs les mieux pays de la CAN 2023. Il touchait un salaire mensuel de plus de 70 millions de francs CFA.

Quel est le top 5 des entraîneurs les mieux payés de la CAN 2023 ?

Le top 5 des entraîneurs les mieux payés de la Coupe d’Afrique des nations, 2023 (CAN 2023), est composé de sélectionneurs de grandes équipe au cours de cette compétition. Les salaires mensuels dans le top 5 des entraîneurs les mieux payés vont de 208.000 euros à 60.000 euros.

1- Djamel Belmadi (Algérie, 208.000 euros)

2- Rui Vitória (Egypte, 200.000 euros)

3- Jean-Louis Gasset (Côte d’Ivoire, 108.000 euros)

4- Jose Peseiro (Nigeria, 70.000 euros)

5- Walid Regragui (Maroc, 60.000 euros)

Bref aperçu sur les entraîneurs les mieux payés de la CAN 2023

Djamel Belmadi, né le 25 mars 1976, à Champigny-sur-Marne, en France, est un entraîneur de football professionnel et ancien joueur d’origine algérienne. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Djamel Belmadi a réalisé une carrière internationale de 20 sélections avec l’Algérie. Son bilan au sein de l’équipe algérienne fait état de 5 buts à son compteur.

Devenu coach (titulaire d’une licence UEFA Pro) après sa retraite internationale, il a encadré plusieurs équipes, dont Lekhwiya, Qatar B et Al-Duhail. C’est à la suite de ces expériences qu’il a pris les commandes de l’équipe nationale de foot d’Algérie depuis août 2018, avec qui, il a remporté la CAN 2019.

Rui Vitória est un Portugais de 53 ans. entraîneur de football et ancien joueur au poste de milieu de terrain. Il a encadré plusieurs clubs, dont Benfica, Guimarães, Al Nassr et les équipes nationales du Spartak Moscou et d’Égypte où il va rester jusqu’en 2026, selon le contrat qui le lie avec la Fédération.

De nationalité française, Jean-Louis Gasset était l’entraîneur des Eléphants de Côte d’Ivoire jusqu’à la lourde défaite face à la Guinée équatoriale. Ancien milieu de terrain, il est né le 9 décembre 1953 à Montpellier en France. Avant de prendre les commandes de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, Gasset a encadré des clubs de football, dont Saint-Étienne, Bordeaux. Jean-Louis Gasset est l’un des entraîneurs les plus critiqué au cours de la CAN 2023. Avec les Eléphants, il n’a obtenu qu’une seule victoire.

Après la défait contre la Guinée équatoriale, il a été remplacé par son adjoint, Emerse Faé, qui a conduit l’équipe jusqu’à la victoire finale.

Portugais de nationalité, Jose Peseiro est l’actuel sélectionneur du Nigeria, 4è dans le top 5 des entraîneurs les mieux payés de la CAN. Il est aussi ancien joueur, avec une expérience d’entraîneur acquise à la tête de plusieurs clubs de foot. L’entraîneur du Nigeria est un spécialiste du 4-3-3.

Walid Regragui est le cinquième dans le top 5 des entraîneurs les mieux payés de la CAN 2023. Né le 23 septembre 1975, à Corbeil-Essonnes, il est de nationalité marocaine. Ancien joueur, il encadre l’équipe nationale marocaine depuis 2022.