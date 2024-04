75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le ministre tchadien Mahamat Assouyouti Abakar a rendu une visite au président Ibrahim Traoré le 03 avril 2024. Une visite qui a permis à l’autorité tchadienne de solliciter l’aide du Burkina Faso à l’ASECNA ( l’Agence pour la Sécurité et la Navigation aérienne en Afrique).

Ouagadougou sollicité pour soutenir la candidature du Tchad à l’ASECNA

Une délégation tchadienne dirigée par le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Mahamat Assouyouti Abakar, a rendu visite au Président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Cette visite a pour but de solliciter le soutien de ce pays pour la candidature du Tchad à la direction générale de l’Agence pour la Sécurité et la Navigation aérienne en Afrique (ASECNA).

Au cours des échanges, l’autorité tchadienne a démontré que la candidature du Tchad à l’ASECNA vise également à représenter la région du Sahel. « La candidature du Tchad à l’Agence pour la Sécurité et la Navigation aérienne en Afrique, c’est avant tout une candidature pour la région du Sahal (…) », a indiqué Mahamat Assouyouti Abakar. Il a exprimé sa gratitude envers le Chef de l’État burkinabè. « Je tiens à remercier le Président pour son soutien sans équivoque.» a t-il ajouté.

En outre, la visite a été l’occasion pour Mahamat Assouyouti Abakar de transmettre des messages d’amitié de la part du général Mahamat Idriss Itno, chef de son gouvernement, au Président burkinabè. Le ministre tchadien a montré l’engagement continu du Tchad à soutenir le développement économique et social du Burkina Faso. En plus, les discussions entre la délégation tchadienne et le Président Traoré ont aussi porté sur les relations bilatérales entre les deux pays. Pour ce faire, Mahamat Assouyouti Abakar a affirmé que le Tchad et le Burkina Faso entretiennent depuis de nombreuses décennies d’excellentes relations d’amitié et de coopération.