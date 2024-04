77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Juste après la cérémonie d’investiture du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, le Chef de l’État burkinabè, Ibrahim Traoré n’a pas tardé à dévoiler ses engagements en faveur du nouvel élu. Ainsi, il réitère son soutien et sa disponibilité a collaboré avec son homologue sénégalais.

Entre Burkina Faso et Sénégal : Un pacte de coopération renouvelé par le capitaine Ibrahim Traoré

Le capitaine Traoré a exprimé ses félicitations au président Diomaye Faye pour son accession au poste de Chef de l’État du Sénégal. Ainsi, il a également assuré le soutien du peuple burkinabè dans ses nouvelles fonctions.

« J’adresse mes vives félicitations et celles du vaillant peuple burkinabè au nouveau président de la République du Sénégal, SEM Bassirou Diomaye FAYE. A l’entame de son mandat, plein d’espoir pour le peuple sénégalais et symbole d’une nouvelle ère pour une Afrique décomplexée, libre et souveraine, je lui formule mes vœux de succès » , a déclaré le capitaine Traoré.

Dans la même optique, l’homme fort du Burkina Faso, le capitaine Traoré s’est engagé à être disponible et à coopérer avec le président Diomaye Faye. Ainsi, il a promis de travailler avec lui pour renforcer les relations bilatérales entre le Burkina Faso et le Sénégal, ainsi que pour promouvoir la coopération sous-régionale et internationale dans l’intérêt supérieur des deux peuples.

« D’ores et déjà, je lui donne l’assurance de ma disponibilité et de mon engagement à travailler avec lui, non seulement au renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays ; mais également à la rénovation de la coopération sous-régionale et internationale pour le bonheur et l’intérêt supérieur de nos peuples respectifs » a ajouté le président burkinabè. Pour rappel, Ibrahim Traoré était représenté aujourd’hui par le premier ministre de la Transition lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président au Sénégal.